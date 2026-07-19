Чому Трамп зволікає з антиросійськими санкціями: у NYT надали несподіване пояснення

Санкції США фактично відрізають приватних осіб та компанії від західної фінансової системи, оскільки долар є основною валютою для здійснення глобальних транзакцій.

Американські законодавці прагнуть розв'язати подальшу "фінансову війну" саме в той момент, коли адміністрація президента США Дональда Трампа побоюється, що широке застосування санкцій може підірвати перевагу долара США. Про це пише The New York Times.

Законопроект, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем, спрямований на введення обов’язкових санкцій проти Росії та її союзників, а також на потенційне розширення сфери дії санкцій, включаючи мита на покупців російських енергоносіїв.

Зазначається, що ця політика підкреслює складний баланс, з яким стикаються США, намагаючись використовувати економічну міць Америки для досягнення дипломатичних цілей, не послаблюючи при цьому позиції країни як центру глобальної фінансової системи.

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Санкції США фактично відрізають приватних осіб і компанії від західної фінансової системи, оскільки долар є основною валютою для проведення глобальних транзакцій.

Видання пише, що в адміністрації Трампа зростає занепокоєння щодо можливості глобальної відмови від долара, пов’язаної зі зростаючим використанням китайського юаня та криптовалют.

"У деяких випадках жорсткі санкції можуть спонукати інші країни шукати альтернативні валюти, щоб обійти широкий вплив уряду США та пом’якшити потенційно руйнівні наслідки для своїх економік. Санкції також можуть створювати проблеми з дотриманням вимог для американських банків, які повинні гарантувати, що вони не здійснюють платежі особам або компаніям, внесеним до чорного списку", - йдеться у статті.

Зазначається, що в нещодавно опублікованому робочому документі Національного бюро економічних досліджень йдеться про те, що в таких країнах, як Росія, Білорусь, Киргизстан і М’янма, де банківська система зіткнулася з жорсткими санкціями США, банки помітно перейшли на використання юаня.

Законопроект покійного сенатора Грема

Демократи в Конгресі США виступили проти законопроекту про "пекельні санкції" для Росії, який був розроблений нині покійним республіканцем Ліндсі Гремом. Відповідну заяву опублікував конгресмен від Демократичної партії Дон Байєр.

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