Люди, які перехворіли на COVID, можуть мати приховане пошкодження очей, - вчені

За даними дослідження, йдеться про пошкодження очного нерва, яке важко виявити під час стандартного офтальмологічного дослідження.

Мільйони людей, які перенесли COVID-19 у легкій формі та не потребували госпіталізації, можливо, отримали непомітне для стандартних офтальмологічних оглядів ураження нервів ока. Про це пише The Tech Times із посиланням на дослідження шведських учених, опубліковане в журналі Nature Communications.

Автори роботи з Університету Лінчепінга описали так званий постковідний очний синдром, який, за їхніми висновками, пов'язаний із хронічним нейрозапаленням, опосередкованим Т-клітинами. Як пише видання, саме цей механізм може пояснювати тривалу світлочутливість, швидку втому очей, затуманення зору під час роботи за комп'ютером та головний біль позаду очей, навіть якщо звичайний огляд у лікаря не виявляє жодних порушень.

У дослідженні взяли участь 100 пацієнтів зі Швеції, які перенесли легкий COVID-19, але після інфекції тривалий час скаржилися на проблеми із зором, а також 32 людини без подібних симптомів. У більшості учасників скарги зберігалися понад рік, а приблизно у третини – більше двох років.

Відео дня

Спочатку всі пацієнти пройшли стандартне офтальмологічне обстеження, яке включало перевірку гостроти зору, товщини рогівки, сльозопродукції та інших показників. Як зазначають автори, жоден із цих тестів не виявив патології. "На папері пацієнти виглядали здоровими", - пише видання.

Лише застосування спеціалізованих методів діагностики дозволило побачити справжню картину. За допомогою конфокальної мікроскопії дослідники зафіксували суттєве зменшення щільності нервових волокон рогівки, а динамічна пупілометрія продемонструвала порушення реакції зіниці на світло. За словами авторів, це свідчить про ураження автономної нервової системи, що пояснює підвищену чутливість до світла, труднощі з фокусуванням погляду та біль під час читання або роботи за екраном.

Дослідники також звернули увагу на склад слізної рідини. Вони виявили зміни у 178 білках, причому загальний білковий профіль виявився дуже схожим на той, який раніше описували у пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19. Це, як йдеться у публікації, може свідчити про тривале порушення роботи імунної системи навіть після легкої форми захворювання.

Дослідники визнають і низку обмежень роботи: вибірка була відносно невеликою, а учасники самостійно зверталися для участі. Тому наразі неможливо оцінити, яка частка людей після легкого COVID-19 має подібні порушення.

Також зазначається, що ефективного лікування такого стану поки що не існує. Автори закликають до подальших досліджень методів терапії, спрямованих на пригнічення хронічного Т-клітинного нейрозапалення.

Новини медичної науки

Як писав УНІАН, емоції під час футбольних матчів можуть мати серйозний фізіологічний вплив на вболівальників, іноді навіть провокуючи інфаркти чи синдром розбитого серця. Дослідження показують, що рівень стресових гормонів і тестостерону у фанатів зростає ще до початку гри, а під час напружених матчів ризик серцевих проблем може збільшуватися вдвічі.

Також ми розповідали, що жіноче серце має додатковий генетичний захист, якого немає у чоловіків. Оскільки жінки мають дві X‑хромосоми, їхні клітини виробляють більше цього білка, що допомагає правильно формувати серцевий м’яз і підтримувати ритм.

Вас також можуть зацікавити новини: