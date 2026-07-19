Експерт пояснив, чому РФ почала частіше бити по Києву ракетами С-400

На його думку, особливу небезпеку становить надзвичайно короткий час підльоту таких ракет.

Росіяни дедалі частіше використовють ракети від комплексів С-400 для ударів по Києву як дешевшу альтернативу балістичним "Іскандерам". Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко в етері Еспресо.

За його словами, така тактика дозволяє окупантам не лише економити більш дорогі ракети, а й значно ускладнює роботу української протиповітряної оборони. І однією з головних причин збільшення застосування С-400 є великі запаси таких ракет у Росії.

Він зазначив, що ракети С-400 мають значно більшу дальність польоту, ніж старі модифікації С-300. При цьому ракета 48Н6 не летить по класичній балістичній траєкторії, залишається керованою та здатна виконувати маневри. Саме тому навіть комплексам Patriot збивати такі цілі непросто. Романенко пояснив:

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"Росіяни також знайшли спосіб дешево нарощувати кількість таких боєприпасів. Вони відновили виробництво навчальних ракет для С-400, але тепер оснащують їх бойовою частиною та GPS-навігацією. Таким чином отримують дешевий замінник балістичних ракет".

На його думку, особливу небезпеку становить надзвичайно короткий час підльоту таких ракет.

"Іскандер" летить по високій балістичній траєкторії, тому наші радари бачать його ще на підйомі, і ми маємо певний час на реакцію. А ракета С-400 летить низькою траєкторією, тому засоби ППО виявляють її набагато пізніше", - зазначив експерт.

Також російські війська можуть розміщувати комплекси С-400 значно ближче до українського кордону.

"Якщо пускові установки "Іскандерів" зазвичай стоять за 50-70 км від лінії бойового зіткнення, то комплекси С-400 росіяни можуть підтягувати приблизно на 30 км до кордону. За рахунок цього вони ще більше скорочують час підльоту ракет", - додав аналітик.

Війна в Україні - удари РФ

Раніше радник президента Сергій Флеш Бескрестнов розповів, що армія Росії змінює тактику застосування безпілотників типу "Шахед" і переходить до поодиноких, але складних ударів.

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