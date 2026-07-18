Чергова африканська країна звинуватила РФ у масовому вербуванні своїх громадян на війну в Україні

Там зазначили, що кількість жертв таких схем "зростає з жахливою швидкістю".

Влада Ботсвани заявила про різке зростання випадків обманного вербування своїх громадян на війну Росії проти України. Про це пише Bloomberg.

За даними Міністерства міжнародних відносин республіки, африканців заманюють за кордон під приводом працевлаштування, після чого примушують до участі в бойових діях.

У відомстві зазначили, що кількість жертв таких схем "зростає з жахливою швидкістю", а також повідомили, що продовжують отримувати "розпачливі дзвінки" від співвітчизників, які вже опинилися на передовій і скаржаться на небезпечні умови. У зв’язку з цим міністерство закликало громадян ретельно перевіряти пропозиції щодо роботи за кордоном.

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Важливо зазначити, що Ботсвана - не перша африканська країна, яка заявила про обманне залучення своїх громадян до війни Росії проти України. Аналогічні звинувачення висували влади ПАР і Кенії. У лютому розвідка останньої повідомила, що Росія завербувала понад 1 тис. кенійців для участі у війні. У Південно-Африканській Республіці також затримали п’ятьох підозрюваних у вербуванні найманців для російської армії.

Вербування іноземців до армії РФ

Як писали ЗМІ, до кінця 2025 року Росія заманила на війну близько 18 тисяч громадян із 128 країн Африки, Азії та Латинської Америки, щонайменше 3,3 тисячі з них загинули в боях.

Низка держав, зокрема Непал, Індія, Шрі-Ланка, Йорданія та Кенія, вимагали від Москви припинити вербування та повернути їхніх громадян на батьківщину.

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