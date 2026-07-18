Несподівані заборони на пляжах Європи у 2026 році: за що можна отримати штраф

Від заборони музики до особливого "туалетного" штрафу.

Через наплив туристів і зростаючу загрозу для узбережжя багато європейських пляжів цього сезону запровадили значно суворіші правила. Порушників штрафують, а їхні речі нерідко просто конфіскують, повідомляє Euronews.

Так, на пляжі Пунта-Моленціс на Сардинії обмежили використання парасольок, наметів і тентів. Спочатку місцевий мер дозволив користуватися ними лише людям старше 65 років або сім'ям із дітьми до 10 років, але після хвилі критики правило змінили – тепер один такий предмет дозволили на родину чи компанію, і ставити його можна лише там, де вкажуть пляжні працівники.

На іншому сардинському пляжі, Пелоза, рушники дозволено класти тільки на спеціальні килимки, які затримують менше піску. Цього року правило обіцяють контролювати жорсткіше, а порушникам загрожує штраф до 100 євро.

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У Греції вже є 251 пляж, де взагалі заборонено будь-які конструкції – шезлонги, парасольки напрокат і тимчасові дерев'яні споруди.

"Забронювали" місце вночі – платіть

У іспанській Кальпі на Костa-Бланка не можна залишати на піску речі – шезлонги, парасольки чи стільці – до 9:30 ранку. За це можна отримати штраф 250 євро, а самі речі поліція забере на муніципальний склад. Якщо обладнання простояло без нагляду більше трьох годин, його теж можуть прибрати.

Курити на пляжі більше не можна

Понад 600 пляжів Іспанії, зокрема в Барселоні, Сан-Себастьяні, на Канарах і Балеарах, заборонили куріння та вейпи. Торік аналогічну загальнонаціональну заборону – на пляжах біля місць для купання – ввела Франція, де штраф становить 135 євро.

Куріння також заборонили на багатьох узбережжях Італії, зокрема у Венето, Емілії-Романьї, на Сардинії та в Апулії.

Купальник – тільки на пляжі

Курортні містечка дедалі суворіше ставляться до вигляду туристів на вулицях. У Сорренто на півдні Італії за прогулянку містом у бікіні чи плавках можна заплатити до 500 євро. У португальській Албуфейрі штраф за купальник поза пляжем, готельною зоною чи басейном сягає від 300 до 1500 євро.

У Барселоні та на Майорці не можна ходити топлес або в купальнику по магазинах і ресторанах – штраф до 300 євро. У Малазі міська влада навіть розвісила англомовні таблички, нагадуючи туристам про місцеві правила поведінки. У хорватських Спліті, Дубровнику та Хварі за появу без футболки чи в самому купальнику можуть оштрафувати на суму до 150 євро.

У французькій Ніцці за топлес на вулиці можна отримати штраф 35 євро, а за купання без верху там, де це заборонено, – 38 євро. А в Варенні на озері Комо туристам у купальниках чи з голим торсом загрожує штраф до 200 євро.

Ще кілька несподіваних заборон

У галісійському Віго з 2022 року діє штраф 750 євро за "фізіологічне випорожнення" у морі чи на пляжі. У 2024-му подібну заборону на 25 пляжах увела й Марбелья.

У Португалії туристів штрафують за занадто гучну музику з колонок – з 2023 року це заборонила Національна морська адміністрація країни. Сума штрафу для окремої особи може сягати від 200 до 4000 євро, а для групи – від 2000 до 36 000 євро. Саму колонку теж можуть конфіскувати.

Собак у високий сезон не пускають на багато пляжів Італії, Іспанії, Франції та Хорватії – особливо там, де діє "блакитний прапор". Подібні обмеження діють і щодо коней. А ось у нормандському Гранвілі з 2009 року на пляж не можна приводити навіть слонів – правило з'явилося після того, як тварини мандрівного цирку скупалися в морі й залишили по собі "сліди".

ТОП країн для безпечного відпочинку

Раніше УНІАН повідомляв, які пляжі та моря Європи є найчистішими, а які – найгіршими для купання. За даними Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, 96% купальних зон ЄС відповідають мінімальним стандартам якості води, а 85% отримали найвищий клас "відмінний".

Лідером став Кіпр зі 100% відмінних зон, за ним – Греція, Болгарія та Австрія. Найгірші показники – в Албанії, де лише 16,8% вод визнали відмінними, а також в Естонії, Польщі, Угорщині та Бельгії.

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