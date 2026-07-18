Зеленський озвучив місячні втрати РФ на Запорізькому напрямку

Президент Володимир Зеленський заявив, що 17-й корпус ЗСУ на Запорізькому напрямку щомісяця завдає армії РФ близько 7 тисяч втрат убитими і пораненими. Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні.
"Детально говорили з командирами наших корпусів, і це саме ті частини фронту, де надзвичайно інтенсивні бойові дії: Покровський та інші напрямки на Донеччині, Олександрівський напрямок, також Запоріжжя і Харківщина. Вдячний за захист наших позицій і за ураження окупанта. Тільки один наш 17-й корпус, що діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує по 7 тисяч російських втрат убитими й пораненими", - сказав Зеленський.
За його словами, на Запорізькому напрямку постійно відбуваються російські штурми.
"Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно, але корпус дає Україні результати. Так само й інші наші корпуси на фронті. Дякую вам за силу. Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, - все буде на Ставці вже в понеділок" - додав він.
Війна в Україні - втрати РФ
Раніше директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що російські солдати виживають на полі бою в середньому лише 20-30 хвилин завдяки українським ударним безпілотникам зі штучним інтелектом.