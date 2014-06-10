В Артемівську закрилися два штаба бойовиків з "ДНР" - ЗМІ

Раніше біля воріт прокуратури стояли озброєні люди в масках, вогневі точки були розташовані і у дворі прокуратури.

У штабі по вулиці Радянській біля будівлі чергувала група людей, яка займалася збором коштів на потреби терористичної організації "ДНР", стоїть поряд телевізору транслювали звернення Стрєлкова.Читайте такожМіністр оборони каже, що на Сході йде процес завершення боїв

Зараз біля обох штабів немає представників терористичної організації "ДНР", хоча за відомостями очевидців ще вчора ввечері вони були на місці. У вікнах прокуратури залишилися мішки з піском, а за укріпленнями біля входу стоять коктейлі Молотова.

Інформації про передислокацію ДНР поки немає.