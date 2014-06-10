У Чорне море направляються 2 розвідувальних кораблі НАТО

"Розвідувального корабля військово-морських сил Італії Elettra, який планував увійти в Чорне море 8 червня, в морській акваторії поки немає, його прибуття можливо з дня на день. Також очікується повернення в Чорне море в найближчі кілька днів французького розвідувального корабля Dupuy de Lome, який покинув його тільки в кінці травня", - заявили в головному штабі військово-морського флоту Росії, передає ИТАР-ТАСС.

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Таким чином,у Чорному морі буде одночасно перебувати 4 кораблі НАТО разом з французьким фрегатом Surcouf і ракетним крейсером ВМС США Vella Gulf.

Відповідно до Конвенції Монтре, військові кораблі нечорноморських держав не можуть перебувати у Чорному морі більше 21 дня. Таким чином, Vella Gulf повинен буде покинути акваторію моря не пізніше вечора 13 червня, а Surcouf може залишатися в регіоні до вечора 18 червня.