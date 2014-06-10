Прикордонники затримали українця, який віз із РФ схеми бойового порядку Слов'янська

Прикордонники Харківського загону затримали під час перетину українсько-російського кордону жителя Донецької області.

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Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, чоловік прибув із Росії автомобілем марки «Фольксваген» у пункт пропуску «Гоптівка». Під час огляду авто прикордонно-митна оглядова група виявила в багажному відділенні, у сумці серед особистих речей, паперовий конверт. В ньому знаходились схеми бойового порядку міста Слов’янськ і документи до даних схем та інша документація військового топографічного характеру часів ВВВ 1941-1943-х років з печаткою центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації для службового користування, йдеться в повідомленні.

На місце події для перевірочних заходів були викликані співробітники СБУ, документи вилучені.