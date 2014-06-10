Прикордонники затримали українця, який віз із РФ схеми бойового порядку Слов'янська
Прикордонники затримали українця, який віз із Росії схеми бойового порядку міста Слов’янськ.
Прикордонники Харківського загону затримали під час перетину українсько-російського кордону жителя Донецької області.
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Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, чоловік прибув із Росії автомобілем марки «Фольксваген» у пункт пропуску «Гоптівка». Під час огляду авто прикордонно-митна оглядова група виявила в багажному відділенні, у сумці серед особистих речей, паперовий конверт. В ньому знаходились схеми бойового порядку міста Слов’янськ і документи до даних схем та інша документація військового топографічного характеру часів ВВВ 1941-1943-х років з печаткою центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації для службового користування, йдеться в повідомленні.
На місце події для перевірочних заходів були викликані співробітники СБУ, документи вилучені.