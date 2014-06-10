The Guardian: Україна почала переговори з Росією щодо ситуації на сході та газу

У статті під назвою «Україна почала переговори з Росією для того, щоб врегулювати ситуацію на сході і запобігти скорочення поставок газу» в британській газеті The Guardian йдеться про те, що Україна почала переговори з Росією по двох напрямках: запобігання скороченню поставок газу і припинення кривавого сепаратистського повстання до кінця тижня.

Зустрічі в Брюсселі та Києві є викликом для нового президента Петра Порошенко, який заявив про свою прихильність Європі і пообіцяв зберегти територіальну цілісність колишньої радянської республіки.

48-річний кондитерський магнат і досвідчений політик пообіцяв пізно ввечері в неділю покласти край протягом тижня протистоянь в економічно важливому східному регіоні, які забрали понад 200 життів.

Після прийняття присяги в суботу, п'ятий український президент підтвердив, що Київ підпише історичну угоду про асоціацію з ЄС, яка, нарешті, дозволить Україні вирватися зі сфери впливу Росії, вже до кінця місяця.

Але повстання, яке триває вже вісім тижнів, і яким керує Росія, як вважають український уряд і Захід, продовжилося зі старою силою в минулі вихідні.

Українські військові повідомили, що бойовики здійснили низку невдалих нападів на міжнародний аеропорт у Луганську, який розташований недалеко від російського кордону. Минулого місяця бойовикам вдалося ненадовго захопити головний аеропорт у Донецьку.

Обстріл з допомогою важкої артилерії і бомбардування з повітря продовжилися і в форпості повстанців, Слов'янську, промисловому місті, де проживає близько 120 тис. чоловік, багато з яких ховалися в підвалах протягом багатьох тижнів.

Представники української армії також сказали, що проросійські бойовики взяли в полон кілька солдатів в ту ж ніч.

«Деякі солдати перебували на полі бою, а решта були викрадені», - написав прес-секретар АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в Facebook.

«Ми все ще вивчаємо деталі того, що сталося».

Переговори з газових питань відбулися в Брюсселі за посередництва представників ЄС напередодні останнього дня терміну, відведеного Росією для України для покриття боргу, який становить майже 3,2 млрд. євро, у разі непогашення якого Росія погрожувала припинити постачання газу в Україну.

Близько 15% російського газу надходить до Європи через територію України - цю залежність країни-члени ЄС намагалися зменшити після газових конфліктів 2006 і 2009 рр ..

Але аналітики відзначають, що скорочення поставок в Україну може завдати удару по її економіці, зростання якої, за оцінками МВФ, скоротиться на 5% у цьому році. Україна відмовилася платити за рахунками на знак протесту проти рішення Росії майже удвічі збільшити ціну на газ після повалення в лютому проросійського президента.

Як повідомили джерела, всебічний тиск значно збільшив шанси на те, щоб компроміс був досягнутий у понеділок.

«Є велика ймовірність того, що це дійсно буде остання зустріч, на якій ми повинні будемо погодити графік платежів за вже поставлений газ», - повідомило російський джерело, що має стосунок до переговорів, московській газеті Ведомости.

Український чиновник, що побажав залишитися неназваним, заявив, що очікує від українського енергохолдингу Нафтогаз негайної оплати в розмірі 730 млн. євро за газ, який Україна отримала протягом останніх двох місяців минулого року, додавши, що початковий внесок у розмірі 330 млн. євро повинен бути сплачений за квітень і травень.

Представники інвестиційного банку Москви ВТБ Капітал сказали, що ціна майбутніх поставок, ймовірно, буде приблизно 360 дол. за тисячу кубометрів газу - це середня ціна між тією, яку Україна платила раніше, і тією, яку Росія встановила після приходу до влади нового прозахідного уряду.

Порошенко визнав, під час прийняття присяги, що конфлікт на сході України не може бути врегульований без прямої участі Росії.

Обидві сторони провели в неділю перший раунд переговорів, які, на думку українського президента, повинні проходити щодня з участю представника ОБСЄ - організації зі штаб-квартирою у Відні, перед якою вперше поставили завдання забезпечити мир під час холодної війни.

Після цієї зустрічі Порошенко сказав, що бойові дії повинні бути припинені на цьому тижні. «Для мене кожен день, коли помирають люди, коли Україна платить таку високу ціну, є неприйнятним».

Політичною пропагандою назвали його обіцянку сепаратисти, які взяли під свій контроль десяток великих і маленьких міст і тепер чекають офіційного запрошення приєднатися до Росії.

«Ми продовжуємо мобілізацію, готуючи добровольців для захисту Донецька», - повідомив самопроголошеної віце-прем'єр регіону Андрій Пургін російському агентству Інтерфакс.

Порошенко все ще не повідомив докладну інформацію про те, що він має намір робити для того, щоб змусити повстанців припинити вогонь, а також про те, чи збирається він повністю виводити українські війська зі сходу.

Деякі аналітики кажуть, що перешкоди, які стоять перед Порошенком, є занадто складними, щоб їх можна було швидко подолати.

«Новий Президент України успадкував величезні політичні та економічні проблеми, і ситуація в країні швидше погіршиться, ніж покращиться в 2014 р.», - сказав Кріс Уїфер з московської консалтингової коспании Macro Advisory.