У Брюсселі Україна і ЄС обговорили правові наслідки незаконної анексії Криму Росією

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, українська делегація на чолі з першим заступником глави МЗС Наталією Галібаренко провела двосторонні консультації з представниками Європейської служби зовнішньої діяльності та Європейської Комісії. Мета зустрічі - вироблення узгоджених підходів до питань, які виникають у зв’язку із незаконною анексією Криму Росією.

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До складу української делегації увійшли також представники відповідних міністерств та відомств, включаючи Міністерство юстиції та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, додали в прес-службі.

«Сторони узгодили спільні кроки, спрямовані на врегулювання проблеми Криму відповідно до норм міжнародного права на основі принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів», - йдеться в повідомленні.

Консультації відбулися у розвиток домовленостей, досягнутих за результатами спільного засідання Кабінету міністрів України та Колегії Європейської Комісії 13 травня ц.р., пояснили в МЗС.