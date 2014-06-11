Чорновол виступає за дострокове повернення арендованих вертольотів силовим структурам

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу в Кабінеті міністрів.

За її словами, у 2003 році був укладений договір Міноборони з цією компанією про оренду 16 вертольотів міністерства за символічну плату, крім того, ще 10 вертольотів були орендовані компанією у Міністерства внутрішніх справ, а в 2011 році у цей договір було внесено низку уточнень.

Як сказала Чорновол, договір передбачає, що в разі виникнення форс-мажорних обставин компанія впродовж 15 днів зобов'язується повернути вертольоти власникам.Читайте такожВ АП розповіли про проведену роботу з модернізації української армії

За її словами, незважаючи на те, що військові дії на території України тривають уже кілька місяців, жоден вертоліт не повернуто Збройним силам.

Чорновол закликала громадськість вимагати від влади розриву контракту, а від приватної компанії - повернення орендованих вертольотів для потреб арміїї.

Вона додала, що в розпорядженні армії після того, як частина вертольотів була збита і частина пошкоджена, у робочому стані знаходяться 10 вертольотів.

“Чому в АТО були збиті наші вертольоти? У наших вертольотах не встановлена система протиракетного захисту. Україна жила в мирі, і їх не встановлювали на вертольотах. Але зараз на Конотопському авіаремонтному заводі перебувають у процесі складання 2 вертольоти, у контракті щодо яких зазначалося їхнє забезпечення системами протиракетного захисту „Адрос“. Ці системі вже готові, лежать в упаковці на заводі”, - повідомила Чорновол.

Вона зазначила, що українські вертольоти під час АТО вилітають по двоє і їхнє переустановлення займає 40 хвилин.