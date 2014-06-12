Депутата-вбивцю Лозинського знову затримали - Аваков

"Доброго ранку. Спеціальна група карного розшуку МВС України затримала кілька хвилин тому Віктора Лозінського", - написав Міністр МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Державна пенітенціарна служба України в серпні 2013 року спростувала інформацію про переведення Лозинського, засудженого за вбивство до 14 років позбавлення волі за вбивство мешканця Кіровоградської області Валерія Олійника, призначивши йому нове покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, на дільницю соціальної реабілітації із загальної камери в Бориспільській виправній колонії № 119 (Київщина).Читайте такожПенітенціарна служба заперечує причетність до звільнення Лозінського

У березні Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах пом'якшив вирок Лозинському.

Олійник загинув 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозинським, а також колишніми тоді прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським.

У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року) за вбивство Олійника.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозинському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.