Мер Горлівки з печаткою виконкому знаходиться в заручниках у терористів

"В руках бойовиків виявилася і печатка виконкому Горлівської міськради, тому сьогодні неможливо провести обов'язкові платежі за поставку бензину для підвозу води городянам та інші виплати. В даний час ведуться переговори про його звільнення. Телефон міського голови відключений", - йдеться в повідомленні на сайті Gorlovka.ua.

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За інформацією сайту, після затримання озброєні люди, не вказуючи до якої групи терористів вони відносяться, наказали підігнати до будівлі прокуратури особистий автомобіль Євгена Клепа з повним баком бензину.

За однією з версій, у Горлівці можливий слов'янський сценарій, коли мер міста Неля Штепа тільки номінально виконувала свої обов'язки і підписувала документи, а фактично містом керував один з лідерів сепаратистів В'ячеслав Пономарьов.