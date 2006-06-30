БЮТ відняв коаліцію у Черновецького

Голова фракції БЮТ у Київській міській раді Віктор МАНЖУРА заявляє про згоду фракцій Соціалістичної партії України, „ПОРИ-ПРП” та “Громадського активу Києва” створити демократичну коаліцію у Київраді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київській міській раді, про це він сказав, інформуючи сьогодні на засіданні фракції про хід коаліційних переговорів з фракціями Київради політичних сил, які підтримували Президента Віктора ЮЩЕНКА на президентських виборах.

На даний момент, за словами В.МАНЖУРИ, розробляється документ, який буде регламентувати діяльність коаліції.

Також для забезпечення ефективної роботи постійних Комісій Київської міської ради та дотримання законності їх формування депутати БЮТ підтримали Проект рішення про внесення змін про кількісний склад постійних Комісій Київради. Зазначений проект спрямований на те, щоб забезпечити пропорційне представництво депутатів від політичних сил, які представлені у постійних Комісіях Київради, зазначили у прес-службі фракції БЮТ у столичній міськраді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив впевнений, що йому вдасться зберегти нинішню більшість у Київраді, незважаючи на створення коаліції між БЮТ, «Нашою Україною» і СПУ в парламенті.

«Я оптиміст. Я вірю у те, що здоровий глузд переможе, а в мене вистачить організаційних здібностей згуртувати депутатів навколо правильних моїх кроків і їхніх кроків», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомлялося, зараз в Київраді утворено коаліцію з участю “Нашої України”, Партії регіонів і Блоку Леоніда Черновецького. Також до більшості Київради приєдналися частина депутатів «Громадського активу Києва», СПУ, Блоку Віталія Кличка ПОРА-ПРП, Народного блоку Литвина.