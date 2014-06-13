ГПУ звернулася до ФБР з проханням покращити якість відеозаписів з місць розстрілу на Майдані

Слідчі Генеральної прокуратури України надіслали експертам Федерального бюро розслідувань США відеозаписи, вилучені з камер зовнішнього спостереження у центрі Києва під час масових вбивств протестувальників, для вивчення можливості покращення якості запису.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький заявив на брифінгу щодо попередніх результатів розслідування масових вбивств під час Майдану.

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За його словами, слідчими було витребувано відеозаписи з відеокамер, які були встановлені на будівлях усіх підприємств в центрі міста.

“Відеозаписи 20 лютого надані фахівцям ФБР для можливості покращення запису з використанням найсучасніших світових технологій, що суттєво може допомогти слідству”, - зазначив Махніцький.

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Він повідомив, що на даний час допитано у справі про масові вбивства понад тисячу осіб, оглянуто понад 200 місць подій і призначено понад 400 експертиз.