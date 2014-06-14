У Горлівці по захопленій будівлі міськуправління міліції завдали авіаудару - ЗМІ

Вранці 14 червня - в районі 4.30 - був здійснений авіаудар по захопленій будівлі Горлівського міськуправління міліції,

Як повідомляє Gorlovka.ua у результаті виникло загоряння на 3 та 4 поверхах.

У Горлівському гарнізоні так званого "Народного ополчення Донбасу" заявляють, що є постраждалі, але скільки, поки не повідомляється.

У відділі охорони здоров'я Горлівської міськради розповіли, що в результаті авіаудару постраждало сім осіб: шестеро зараз перебувають у реанімації, одна людина загинула.

Прес-служба Донецької облдержадміністрації повідомляє про двох загиблих в результаті авіаудару.

"З місця події - міськУВС - швидкі відвезли два трупи і сім поранених", - повідомили в прес-службі. Стан поранених не уточнюється.

За твердженням сепаратистів, два штурмовики рано вранці завдали авіаудару і полетіли.

Читайте такожУ Луганську терористи збили літак ІЛ-76, загинуло 49 військових

Співробітники Горлівського управління МНС, які виїжджали гасити займання, розповіли, що на 3-му поверсі згорів віконний блок, а на 4-му в актовому залі - частково зруйнована стіна, вікно, меблі.

Читайте такожУ Маріуполі розстріляли авто прикордонників, двоє військових загинуло