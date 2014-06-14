У Києві розпочалися газові переговори між главами "Нафтогазу" і "Газпрому"

Як передає кореспондент УНІАН, в переговорах також беруть участь міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан та Єврокомісар Гюнтер Еттінгер.

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Глава «Газпрому» Олексій Міллер прибув до готелю «Хілтон» близько 20.50.

За 20 хвилин до появи Міллера на зустріч прибув міністр Продан. В інтерв'ю журналістам він заявив, що під час переговорів російська сторона може поміняти свою позицію щодо ціни на газ.

«А ви знаєте, російська делегація може поміняти свої підходи (з газового питання - УНІАН), але поки ви знаєте які результати», - сказав міністр.