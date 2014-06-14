У Києві розпочалися газові переговори між главами "Нафтогазу" і "Газпрому"
21:15, 14 червня 2014Політика
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У Києві в готелі «Хілтон» розпочався черговий раунд переговорів з врегулювання газової суперечки між главами Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і російського газового монополіста «Газпрому».
У Києві почалися чергові газові переговори
Як передає кореспондент УНІАН, в переговорах також беруть участь міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан та Єврокомісар Гюнтер Еттінгер.
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Глава «Газпрому» Олексій Міллер прибув до готелю «Хілтон» близько 20.50.
За 20 хвилин до появи Міллера на зустріч прибув міністр Продан. В інтерв'ю журналістам він заявив, що під час переговорів російська сторона може поміняти свою позицію щодо ціни на газ.
«А ви знаєте, російська делегація може поміняти свої підходи (з газового питання - УНІАН), але поки ви знаєте які результати», - сказав міністр.
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