У Кременчуці активісти Майдану закидали яйцями відділення російських банків



Як передає кореспондент УНІАН, під час ходи вулицями Леніна, Халаменюка, Першотравневій активісти Майдану поклали до входів в банк траурні квіти, приклеїли до дверей списки з іменами загиблих десантників з літака, що розбився під Луганськом, написали на вікнах будівлі фарбою з балончика - ”окупанти” , ”вороги” та ін, а кетчупом - ”Геть з України”, і закидали будівлі яйцями.

Як зазначила активістка Майдану Анна Павленко, сьогодні вони вирішили привернути увагу кременчужан до того, що в місті досі працюють відділення російських банків, які фінансують військові дії на сході країни.

Правоохоронці, які перебували поряд, не перешкоджала активістам і нікого не заарештували. Разом з тим в міліції повідомили, що попередили активістів про те, що вони здійснюють адмінпорушення.