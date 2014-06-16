Під Слов'янськом бойовики обстрілюють блокпост силовиків, прикриваючись ремонтниками

У селищі Семенівка під Слов'янськом бойовики здійснюють мінометний обстріл блокпосту українських силовиків, розвернувши вогневі позиції в районі підстанції «Райгородський водозабір», де проводяться ремонтні роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник прес-центру антитерористичної операції Владислав Селезньов сьогодні на прес-конференції.

«Зараз із 82-мм міномета ведеться вогонь по українському блокпосту, який розташований на повороті на Красний лиман і на повороті Слов'янськ», - сказав він.

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Селезньов додав, що «на даний момент в селищі Семенівка фахівці з «Доненерго» проводять ремонтні роботи на підстанції «Райгородський водозабір», яка поставляє електроенергію на об'єкти комунального підприємства «Вода Донбасу» в Слов'янському районі». За його словами, бойовики розвернули там свої вогневі позиції.

«Ми точно знаємо, де розташована мінометна батарея бойовиків, і ми цю точку тиснемо, але є ризик, що, крім вогневої точки, можуть загинути люди, які ремонтують електропідстанцію, тому ми у відповідь не стріляємо», - запевнив прес-секретар АТО.

Селезньов, посилаючись на представників «Доненерго», зазначив, що ремонтні роботи з відновлення підстанції оцінені в 6,5 тис. грн.

Як повідомлялося, на початку червня через бойові дії в Слов'янську була знеструмлена підстанція і призупинено водопостачання чотирьох міст.