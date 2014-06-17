В ООН не підтримали поданий Росією проект резолюції щодо України

Це була вже друга спроба Росії, яка в червні головує в Раді безпеки, запропонувати компромісний документ.

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Російські дипломати декларували намагання запобігти погіршенню гуманітарної ситуації на сході України і ескалації конфлікту між урядовими військами і озброєними сепаратистами, повідомляє Радіо Свобода.

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що в проекті враховані зауваження інших членів Ради безпеки, зокрема, містяться посилання на суверенітет України, незалежність та територіальну цілісність.

Росія зазнає критики міжнародної спільноти через березневу анексію кримського регіону України. США і НАТО також звинувачують Росію в наданні проросійським сепаратистам в Україні важкої зброї, зокрема танків і ракетних установок.