Вночі терористи обстріляли український блокпост на Донеччині, є поранені
08:52, 17 червня 2014Політика
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За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», за минулу ніч в зоні АТО зафіксовано кілька нападів терористичних груп на сили АТО.
REUTERS
Зокрема, поблизу с. Олексіївське (Амвросіївський р-н, Донецька обл.) скоєно напад на спільний блок-пост прикордонників і сил АТО, повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.
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В результаті обстрілу з гранатомета здетонували боєприпаси, що зберігалися на блок-посту. Близько десяти силовиків отримали поранення.
Також скоєно напад на блок-пост сил АТО на повороті на Червоний Лиман і на Слов'янськ. Силовики відкрили вогонь у відповідь. Втрат серед військовослужбовців немає.
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