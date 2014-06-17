Вночі терористи обстріляли український блокпост на Донеччині, є поранені

Зокрема, поблизу с. Олексіївське (Амвросіївський р-н, Донецька обл.) скоєно напад на спільний блок-пост прикордонників і сил АТО, повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

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В результаті обстрілу з гранатомета здетонували боєприпаси, що зберігалися на блок-посту. Близько десяти силовиків отримали поранення.

Також скоєно напад на блок-пост сил АТО на повороті на Червоний Лиман і на Слов'янськ. Силовики відкрили вогонь у відповідь. Втрат серед військовослужбовців немає.