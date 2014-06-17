РНБО: Терористи дізнаються розташування українських силовиків з російського супутника

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий на брифінгу.

«Протягом доби було проведено ряд успішних операцій для відновлення контролю над державним кордоном України та знищення терористів у прикордонних районах Луганської та Донецької областей», - зазначив він.

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Також Чеповий додав, що «поблизу державного кордону України було помічено активізацію переміщень військової техніки та підрозділів збройних сил РФ».

«У другій половині дня 16 червня неподалік селища Бірюкове Луганської області підрозділ прикордонників вступив в бій з терористами, що їхали з міста Свердловськ. У результаті бою терористи втекли назад у місто Свердловськ, прикордонники втрат не зазнали. За наявною інформацією, бойовики планують обстріл сил АТО в цьому районі. Координати місць дислокації українських силовиків терористи отримують з російського супутника», - сказав представник РНБО.

«Вночі 17 червня між 2.00 та 3.00 з восьми мінометів терористами було обстріляно позиції прикордонників в районі селище Олексіївське в Донецькій області. Прикордонники спільно з підрозділами Збройними силами України вступили в бій та відбили напад ворога», - додав він.

Київ. 17 червня. УНІАН. Терористи отримують координати місць дислокації українських силовиків з російського супутника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий на брифінгу.

«Протягом доби було проведено ряд успішних операцій для відновлення контролю над державним кордоном України та знищення терористів у прикордонних районах Луганської та Донецької областей», - зазначив він.

Також Чеповий додав, що «поблизу державного кордону України було помічено активізацію переміщень військової техніки та підрозділів збройних сил РФ».

«У другій половині дня 16 червня неподалік селища Бірюкове Луганської області підрозділ прикордонників вступив в бій з терористами, що їхали з міста Свердловськ. У результаті бою терористи втекли назад у місто Свердловськ, прикордонники втрат не зазнали. За наявною інформацією, бойовики планують обстріл сил АТО в цьому районі. Координати місць дислокації українських силовиків терористи отримують з російського супутника», - сказав представник РНБО.

«Вночі 17 червня між 2.00 та 3.00 з восьми мінометів терористами було обстріляно позиції прикордонників в районі селище Олексіївське в Донецькій області. Прикордонники спільно з підрозділами Збройними силами України вступили в бій та відбили напад ворога», - додав він.