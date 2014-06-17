Прокуратура відкрила справу за фактом незаконної діяльності інтернет-спільноти «Львівська народна республіка»

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, прокуратурою Львівської області 14 червня до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).Читайте такожГПУ визнала терористичними організаціями самопроголошені ДНР та ЛНР

"Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стало виявлення у мережі Інтернет інформації щодо протиправної діяльності інтернет-спільноти «ЛНР - Львівська народна республіка», яка функціонує в соціальній мережі «Вконтакте». За допомогою цієї мережі, невстановлена особа - засновник вказаної групи, проводить агітаційну роботу серед користувачів. Зокрема, формує деструктивні погляди і думки окремих громадян, пов’язані з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України”, - наголошується у повідомленні.

Кримінальне провадження для проведення подальшого досудового розслідування скеровано у слідчий відділ УСБУ у Львівській області.

Крім того, у відповідності до ч.1 ст.37 КПК України в провадженні призначено групу прокурорів для здійснення процесуального керівництва.

Наразі досудове розслідування триває.