Сили АТО зачистили Свердловський район від терористів

14:40, 17 червня 2014
Політика
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Українські прикордонники та бійці збройних сил зачистили від терористів Свердловський район Луганської області.

Пограничники зачистили Свердловский район от боевиков / фото УНИАН

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби, передає Еспресо.TV. За даними відомства, протягом 16-17 червня в прикордонних районах Луганської та Донецької областей тривали бойові дії для відновлення охорони державного кордону і знищення бойовиків.

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Як зазначили у Держприкордонслужбі, 16 червня біля населеного пункту Бірюкове Луганської області прикордонники вступили в бій з терористами, які направлялись у місто Свердловськ. В результаті бою терористи відступили. Прикордонники втрат не зазнали. "Разом із військовослужбовцями збройних сил проведено зачистку району", - підкреслили в відомстві.

Також у Держприкордонслужбі зазначили, що в підрозділах йде підготовка резервістів, які отримують бойову підготовку, комплектуються матеріально-технічними засобами і будуть направлені для посилення підрозділів на українсько-російський кордон.

Раніше спікер інформцентру РНБО Володимир Чеповий повідомив, що за минулу добу сили АТО зачистили від бойовиків селище Металіст Луганської області.

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