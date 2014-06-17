Кернес запевняє, що не боїться людей, які замовили замах на нього

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кернес сказав під час прес-конференції в аеропорту "Харків" одразу після прибуття із ізраїльської клініки, звертаючись до “людей у владних кабінетах”, які, на його думку, причетні до замаху.

"Я попросив би їх, щоб вони викинули з голови свої дурні думки”, - підкреслив Кернес. Він наголосив, що з 28 квітня (дня замаху - УНІАН) “вже пережив 5 смертей”.Читайте такожКілька тисяч харків'ян приїхали до аеропорту зустрічати Кернеса (онлайн-трансляція)

За словами міського голови, зараз він займається відновленням своїх функціональних можливостей, однак, на сьогоднішній день має проблеми з ногами.

“У мене є проблеми з ногами, поки ще не в повній мірі можу бути функціональним”, - сказав Кернес, який проводив прес-конференції в інвалідному візку.

При цьому мер запевнив, що він почне ходити, оскільки для цього є всі передумови та продовжить вести активний спосіб життя. “Я повністю здоровий. Я займаюся відновленням своїх можливостей функціональних”, - підкреслив Кернес.Читайте такожКернес вчиться ходити

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня невідомий з вогнепальної зброї поранив Кернеса. Мер отримав складне поранення грудної клітки та черевної порожнини. Його прооперували в харківській лікарні невідкладної допомоги та терміново відправили для продовження лікування до Ізраїлю, де він перебував до сьогодні.