Кернес запевняє, що не боїться людей, які замовили замах на нього
Харківський міський голова Геннадій Кернес запевняє, що не боїться людей, які замовили замах на нього.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кернес сказав під час прес-конференції в аеропорту "Харків" одразу після прибуття із ізраїльської клініки, звертаючись до “людей у владних кабінетах”, які, на його думку, причетні до замаху.
"Я попросив би їх, щоб вони викинули з голови свої дурні думки”, - підкреслив Кернес. Він наголосив, що з 28 квітня (дня замаху - УНІАН) “вже пережив 5 смертей”.Читайте такожКілька тисяч харків'ян приїхали до аеропорту зустрічати Кернеса (онлайн-трансляція)
За словами міського голови, зараз він займається відновленням своїх функціональних можливостей, однак, на сьогоднішній день має проблеми з ногами.
“У мене є проблеми з ногами, поки ще не в повній мірі можу бути функціональним”, - сказав Кернес, який проводив прес-конференції в інвалідному візку.
При цьому мер запевнив, що він почне ходити, оскільки для цього є всі передумови та продовжить вести активний спосіб життя. “Я повністю здоровий. Я займаюся відновленням своїх можливостей функціональних”, - підкреслив Кернес.Читайте такожКернес вчиться ходити
Як повідомляв УНІАН, 28 квітня невідомий з вогнепальної зброї поранив Кернеса. Мер отримав складне поранення грудної клітки та черевної порожнини. Його прооперували в харківській лікарні невідкладної допомоги та терміново відправили для продовження лікування до Ізраїлю, де він перебував до сьогодні.