Постраждалі військові отримають страховки лише по завершенні АТО – волонтер

Військовослужбовці, які втратили працездатність беручи участь в антитерористичній операції, отримають страховки по завершенню антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила активіст громадської ініціативи “Волонтерська сотня” Дана Ярова.

Вона розповіла, що на сьогодні багато хто з поранених в ході АТО бійців потребують довготривалої дорогої реабілітації, однак поранені бійці АТО не можуть скористатися коштами, які їм за законодавством має виплатити держава у вигляді страхових виплат, оскільки бійцям пояснили, що страховку вони отримають лише по завершенню антитерористичної операції.

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“Як мені пояснила дружина одного з поранених бійців, їм пообіцяли ці гроші виплатити по закінченню антитерористичної операції, але ж поранені бійці потребують реабілітації уже зараз. Бійця виписують з лікарні, а на реабілітацію потрібно 3-4 місяці часу”, - сказала Ярова.

В свою чергу інший волонтер “Волонтерської сотні” Наталя Воронкова розповіла, що поранені бійці, які перебувають у госпіталях, на сьогодні потребують інвалідних візків та милиць, а також певних медикаментів. Вона підкреслила, що приватні фармацевтичні компанії та доброчинці допомагають коштами і безпосередньо ліками. Навіть є випадки грошових переказів з Москви: “Самі приємні грошові перекази з Москви. Ми навіть такі отримуємо із підписом “З любов'ю, москвичі”.

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Також вона додала, що існують певні проблеми з відновлення документів поранених бійців, оскільки деяких з них привозять у лікарню і виявляється, що вони прибули без паспорта та без військового квитка. “Дуже багато хлопців, особливо ті, яких привезли непритомних, потрапляють без паспортів, без військових квитків. І навіть є випадок, коли в одного хлопця зникли документи, а у військовій частині він числився, як дизертир. Тому відновлення документів потрібно вирішувати на державному рівні, оскільки батьки цих хлопців не можуть нічого зробити”.

Також волонтер додала, що потребує вирішення питання кредитів, які свого часу взяли бійці АТО. Вона пояснила, що поранені бійці, ті, що на довгий термін втратили працездатність, очевидно не можуть виплачувати взяті в мирний час банківські кредити, і тому Верховна Рада має прийняти рішення для того, щоб або запровадити кредитні канікули, або знижувати відсоткові ставки, або, щоб держава частково компенсувала ці кредити.