Турчинов закрив сьогоднішнє засідання парламенту
18:18, 17 червня 2014Політика
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Наступне засідання Ради розпочнеться завтра о 10.00.
Турчинов закрив сьогоднішнє засідання парламенту / Фото УНІАН
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов оголосив про завершення роботи парламенту на сьогодні.
Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що наступне засідання розпочнеться завтра о 10.00.
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Крім того, спікер зазначив, що проект постанови щодо звернення Верховної Ради до президента, який обговорювався в парламенті сьогодні зранку і яким главі держави пропонується запровадити воєнний стан у Донецькій і Луганській областях, планується розглянути першим питанням у четвер, 19 червня.
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