У липні Україну може відвідати глава МЗС Японії

Передбачається, що візит може відбутися на початку липня. Японський уряд має намір затвердити розклад поїздки по дипломатичних каналах, зазначив співрозмовник агентства. Інші подробиці поки не повідомлялися.

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Офіційного підтвердження даної інформації також не надходило, повідомляє РИА Новости.

Напередодні Фуміо Кисида заявив про намір Японії продовжити сприяти становленню економічної і політичної стабільності в Україні.

Раніше в квітні влада Японії заявила про намір виділити 500 тисяч євро на підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні для сприяння просуванню діалогу всередині України і стабілізації ситуації в цій країні.