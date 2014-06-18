У Луганській області КПУ вербує бойовиків і постачає зброю - затриманий терорист

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 14 червня силами антитерористичної операції на прикордонному посту біля с.Дяково Антрацитного району Луганської області захоплено 5 бойовиків незаконного збройного формування.

Під час затримання у них вилучено ПЗРК різних модифікацій, ПТУР «Фагот», два РПГ, ящик тротилу, боєприпаси, топографічні карти.

Читайте такожСБУ передала в Мін'юст докази злочинів КомпартіїДвоє захоплених бойовиків є мешканцями м. Лутугіно Луганської області. Під час допиту вони вказали, що їх вербували для участі у збройному протистоянні керівники місцевого осередку Комуністичної партії України.

За словами бойовиків, представники Компартії організовували також постачання стрілецької зброї в місця бойових дій.