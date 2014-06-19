Батальйон "Азов" у Маріуполі використовував саморобний броньовик

Про це розповідається в репортажі Аскольда Крушельницького, який побував у бою з добровольцями з батальйону Азов під час спецоперації 13 червня у Маріуполі, опублікованому в журналі Новое Время за 20 червня.

За словами журналіста, самоскид, обшитий сотнями сталевих прутів і увінчаний кулеметом нагадував фантастичну машину з фільму "Шалений Макс". Пізніше він став свідком бойового використання "броньовика".

Читайте такожУ Маріуполі завершилася спецоперація сил АТО: захоплено 40 бойовиків, опорні пункти терористів взяті під контроль"Броньований самоскид тричі з'являвся з вулиці, перпендикулярної до тієї, де влаштувалися сепаратисти, які по нас палили. Поки він обстрілював бойовиків за барикадами, члени батальйону просувалися вгору вулицею, стріляючи по ворогові", - сказано в статті.

Протягом бою легке поранення в голову отримав один з добровольців - колишній міліціонер з Криму. Сепаратисти втратили щонайменше сім чоловік убитими і 12 пораненими. Коли стрілянина вщухла, почали з'являтися цивільні.

"На вулицях не було цивільного населення, але коли українські сили зайняли місто, місцеві стали виходити, вітаючи бійців і пропонуючи їм воду", - пише репортер.

Повний текст репортажу читайте в журналі " Новий Час №6 за 20 червня.