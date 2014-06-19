Порошенко призначив Чалого заступником голови АП

Президент України Петро Порошенко призначив Валерія Чалого заступником глави Адміністрації президента України.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті президента. Раніше Порошенко призначив головою Адміністрації президента України підприємця, засновника UMH group Бориса Ложкіна, а першим заступником голови АП - Геннадія Зубка. Довідка. Чалий народився в 1970 році. З 2006 - заступник генерального директора Центру Разумкова, директор міжнародних програм. З листопада 2009 по квітень 2010 - заступник міністра закордонних справ. Надзвичайний і повноважний посланник II класу.

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