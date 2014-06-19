Порошенко призначив Чалого заступником голови АП

15:21, 19 червня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Валерія Чалого заступником глави Адміністрації президента України.

Чалий став заступником голови АП / Фото УНІАН

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті президента.

Раніше Порошенко призначив головою Адміністрації президента України підприємця, засновника UMH group Бориса Ложкіна, а першим заступником голови АП - Геннадія Зубка.

Довідка. Чалий народився в 1970 році. З 2006 - заступник генерального директора Центру Разумкова, директор міжнародних програм. З листопада 2009 по квітень 2010 - заступник міністра закордонних справ. Надзвичайний і повноважний посланник II класу.

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