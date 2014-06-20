За минулу добу в зоні АТО загинули 13 українських військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Володимир Чеповий.

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"На превеликий жаль, в ході боїв загинули12 військовослужбовців збройнихсил і один боєць Національної гвардії", - сказав він, додавши, що втрати супротивника значно більші. В рамках проведення операції "Кордон" були знищені близько 300 терористів і бойовиків. "У рамках операції" Кордон" проводяться заходи по затриманню екстремістів, вилученню зброї і боєприпасів. За добу вилучені "БРДМ, КамАЗ з кулеметом, кілька ПЗРК і значна кількість стрілецької зброї ", - повідомив Чеповий.

За його словами, біля селища Металіст Слов'яно-Сербського району Луганської області українські військові знищили майже весь склад батальйону терористів "Зоря".