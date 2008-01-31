Ющенко зісватав Тимошенко ще одну проблему

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає за 8 місяців поточного року ліквідувати заборгованість по заробітній платі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на зустрічі з профспілками.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що уряд, влада на місцях, роботодавці, профспілки мають об’єднати свої зусилля над спільним планом дій з вирішення цього питання.

Він зауважив, що існуюча заборгованість у 700 млн. грн. це лише 4% від фонду заробітної плати в цілому. В.ЮЩЕНКО вважає, що це не стільки проблема фінансів, скільки проблема відповідальності і уваги збоку влади.