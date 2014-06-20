В АП впевнені: відновити стратегічні відносини між Україною та РФ буде дуже складно

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

“Я вважаю, що відновити стратегічне партнерство між Україною і Росією буде надзвичайно складно”, - зауважив Чалий.

За його словами, стратегічне партнерство передбачає не тільки взаємодію, а й спільні цілі і такий рівень взаємозалежності, який не дозволяє досягти стратегічних цілей окремо.

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“Росія останніми десятиліттями зробила дуже багато речей, щоб поступово зменшувати характер стратегічних відносин. Зокрема, відбувався цикл заміщення продукції військово-промислового комплексу, шляхів постачання енергоресурсів”, - сказав Чалий.

Тому, за його словами, на сьогодні можна говорити скоріше про відносини країн-сусідів, про відносини між народами і меншою мірою - про якісь спільні цінності і моделі інтеграції.

Чалий також вважає, що говорити про розблокування інституційних механізмів можна буде лише після того, як Росія припинить чинність рішення Ради Федерації від 1 березня щодо направлення Збройних сил РФ на територію України.