Порошенкові запропонували замінити Таруту підлеглим Ахметова

Як повідомляє "Українська правда", це Звягільський озвучив у четвер ввечері в ході зустрічі Порошенка з донецькими "елітами".

Замість Тарути Звягільський запропонував призначити керівником області мера Донецька Олександра Лук'янченка, який вважається підлеглим Ахметова у ієрархії Донбасу.

Сам Тарута, залишаючи адміністрацію президента, був не надто оптимістичний. На питання, чи порушувалося питання зміни керівника області, він відповів: "Питання це не обговорювалося. Мене це не дуже хвилює, я ж не просився на роботу".

Читайте такожУ Донецькій області зменшилася кількість тих, хто підтримує сепаратистів - Тарута

Нараду особисто відвідав Рінат Ахметов, який перебрався до Києва кілька тижнів тому через ризики фізичного знищення.

Також прийшли на Банкову топ-менеджери його корпорацій Метінвест та ДТЕК, відповідно, Юрій Риженков та Максим Тимченко. Ахметов не коментував підсумки зустрічі, натомість його топ-менеджер Риженков оприлюднив компліментарний коментар на корпоративному сайті під заголовком, що говорить сам за себе: "Президент України показав, що чує голос Донбасу і поважає Донбас".

У п'ятницю в обід, як повідомляє "Українська правда", Ахметов бачився у своєму київському офісі з Віктором Медведчуком.