Бойовики досі не висунули вимог для звільнення 8 спостерігачів ОБСЄ

Вісім цивільних спостерігачів ОБСЄ залишаються в полоні сепаратистів. Чотирьох утримують у Донецьку вже 25 днів, ще четверо перебувають у неволі в Луганську 22 доби, йдеться в сюжеті ТСН.

Зв'язок з ними вдалося встановити. За словами представника наглядової місії, полонені колеги живі і неушкоджені. Більше подробиць в ОБСЄ не розкривають, тому що за лаштунками тривають спроби звільнити членів місії. Але терористи досі не озвучили своїх вимог.

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"Ми не можемо сказати більше, тому що ситуація не вирішена і вона дуже складна. Люди, які їх захопили, досі не висунули жодних вимог. Але ми закликаємо до негайного і беззастережного звільнення", - заявив прес-секретар місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.