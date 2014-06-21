У Донецьку подачу води скоротили на 20%

У Донецьку в цей час подача води скорочена на 20%, але в цілому обстановка в усіх районах міста спокійна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Станом на 13.00 обстановка у всіх районах міста спокійна. За повідомленнями нечисленних мешканців, що надходять на «гарячу лінію» (15-84), в деяких районах міста в денний час спостерігаються перебої з водою, або її відсутність. Це ні в якому разі не повинно служити причиною виникнення панічних настроїв, так як це пов'язано з тим, що на час проведення ремонтних робіт на насосній станції каналу «Сіверський Донець-Донбас», у Донецьк подача води скорочена на 20%», - сказано в повідомленні.

І наголошено, що саме тому місто «було змушено перейти на подачу води за графіком, а в повному обсязі водопостачання у всіх районах здійснюється вранці - з 5.00 до 10.00 і ввечері з 17.00 до 22.00, а ось в інший час можливі перебої».

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У міськраді жителям рекомендують для з'ясування причин відсутності води звертатися в диспетчерські служби комунального підприємства «Донецькміськводоканал».