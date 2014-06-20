На Донеччині поки що не вдається відновити водопостачання – ОДА



Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

Так, 19 червня був запланований пробний пуск насосного агрегату на першому підйомі каналу «Сіверський Донець - Донбас», проте співробітники компанії ”Вода Донбасу” не змогли потрапити на насосну станцію через бойові дії та перекриття доріг в районі селища Семенівки. Існує також ймовірність появи нових пошкоджень каналу і насосних станцій.

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У Костянтинівці і Селидове через слабкий тиск вода не завжди подається на верхні поверхи будинків.

У Волноваському районі становище залишається критичним і з ініціативи райдержадміністрації було проведено нараду з керівниками автозаправних станцій, підсумком якого стало надання (на 3 дні) пального для автомашин, які здійснюють підвезення води населенню.

У Красноармійському районі найбільш проблемним з водопостачання є Першотравнева сільрада, тут відбувається доставка тільки технічної води.

Незважаючи на складну ситуацію, керівники міст і районів намагаються вирішувати необхідні питання життєдіяльності населених пунктів, запевнили в ОДА.