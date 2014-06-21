Порошенко: Армія буде діяти у випадку недотримання терористами умов мирного плану

Про це Президент України-Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко заявив 21 червня, коментуючи повідомлення про факти порушення режиму припинення вогню, - повідомляє прес-служба Міноборони.

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Згідно з повідомленням, Президент відвідав Головний військовий клінічний госпіталь, де вручив державні нагороди військовослужбовцям, які отримали поранення під час проведення антитерористичної операції на сході країни, повідомляє Остров.

Президент підкреслив, що «Україна хоче миру і врегулювання ситуації мирним шляхом».

За його словами, мирний план схвально сприйнятий світовою спільнотою, зокрема, президентом США Бараком Обамою, Франції Франсуа Олланд, Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном.

"Ми отримали потужну підтримку нашого плану та високу оцінку дій українських Збройних сил", - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави відвідав палати та поспілкувався з пораненими, розпитав їх про потреби і побажання.

Президент України високо оцінив мужність і героїзм воїнів.

"Ви продемонстрували, що в Україні зароджується справжній український дух. Завдяки таким воїнам ми зможемо зберегти цілісність нашої держави. Народ дуже цінує і поважає вас", - сказав він.

Глава держави підкреслив, що на таких прикладах героїзму виховуватися майбутні покоління української нації.