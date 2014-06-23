У Горлівці терористи викрали співробітницю міськуправління міліції - ЗМІ

Сьогодні вранці озброєні бойовики увірвалися в дільничний пункт міліції в центрі міста, звідки викрали заступника начальника відділу кадрів Горлівського МУ, а також застосували заходи фізичного впливу до юриста, повідомляє Gorlovka.ua.

Причиною затримання могли бути списки співробітників міськуправління міліції, які раніше "присягнули" терористичній організації "Донецька народна республіка".

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Як повідомили виданню джерела в міліції, жінкам погрожували фізичною розправою, після чого одну з них вивели з приміщення та відвезли у невідомому напрямку.

При цьому, у заступника начальника відділу кадрів - четверо неповнолітніх дітей. Зараз вживаються заходи щодо з'ясування причин її затримання і звільнення.