У Торезі бойовики викрали зі складу шахти майже 100 кг вибухівки та електродетонатори

У Торезі Донецької області озброєні невідомі викрали з шахтного складу майже 100 кг амоніту та електродетонатори.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням, за минулу добу до Торезького міськвідділу міліції звернувся голова шахтного приватного акціонерного товариства і повідомив, що на територію промислової зони проникли четверо невідомих у камуфляжній формі і масках і, погрожуючи зброєю охоронцеві, пошкодили замок на складських дверях і викрали 96 кг амоніту та електродетонатори.

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Наразі проводиться перевірка. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 262 КК України (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.