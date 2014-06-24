Заступник Держсекретаря США побував у навчальному центрі Нацгвардії

Як повідомили УНІАН у прес-службі НГУ, перебуваючи в Україні лише кілька днів, високопосадовець висловив бажання зустрітися з командуванням Нацгвардії на базі навчального центру. Мета візиту усієї делегації - ознайомитися з особливостями підготовки особового складу НГУ та обговорення можливих напрямків співпраці.

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До складу делегації увійшли програмний аналітик Державного департаменту США Рені Сільва, військовий аташе Посольства США в Україні Майкл Скеггс, начальник відділу військово-політичного співробітництва Посольства США в Україні Елізабет Бентос, представники політичного відділу Посольства США в Україні Емі Ван Берен, Деймон Сміт та Олексій Павлов.

Зустріч відбулася за участю заступника міністра внутрішніх справ Миколи Величковича та заступника командувача Національної гвардії генерал-майора Миколи Балана.

«Гостей ознайомили з процесом підготовки резервістів, - розповіли про навчальний курс та показали навчальні місця, де тренуються військовослужбовці», - зазначили в прес-службі.

«На завершення візиту Грегорі Кошнер відзначив ту нелегку роботу, яку було проведено щодо організації процесу підготовки резервістів та зазначив, що після повернення до США буде ініціювати перед Держсекретарем розглянути можливості надання матеріальної допомоги НГУ та у вигляді консультацій в рамках підготовки резервістів», - йдеться у повідомленні.

Загалом вже неодноразово зазначалося, що питання надання допомоги Нацгвардії обговорюється та вирішується на найвищих рівнях керівництва США, додали в НГУ.