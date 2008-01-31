Регіонали кажуть, що вже поступилися Яценюку всім, чим можна

Фракція Партії регіонів висуває свої умови з питання НАТО для розблокування роботи Верховної Ради України.

Як заявляє заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, позиція Партії регіонів щодо теми вступу в НАТО “є абсолютно зрозумілою».

В його заяві, розміщеній на офіційному сайті партії, сказано, що “ми пішли на всі компроміси, на які тільки могли піти, погодилися з пропозицією спікера парламенту з приводу того, щоб у Верховній Раді було прийнято постанову, в якій би зазначалося, що дії зі вступу до НАТО в Україні можуть проводитися після референдуму».

За словами депутата, «ми пішли навіть на те, щоб погодитися з його формулюваннями. Правда, не розшифровувавши їх далі, а тільки обмежитися першим рядком його постанови щодо референдуму. Це були наші максимально можливі поступки, на які ми йшли в даному питанні».

О.ЄФРЕМОВ заявляє, що вони чекають від спікера рішення - «згоден він чи не згоден із нашою позицією». «Тільки одержавши чітку відповідь, ми зможемо ухвалити рішення про наші подальші дії», - підкреслив він.

Як сказав О.ЄФРЕМОВ, зустрічаючись із виборцями в областях, народні депутати фракції Партії регіонів «повернулися до Києва з ще радикальнішими настроями й заручившись підтримкою людей». «Якщо влада не зрозуміє, що необхідно зважати на думку як мінімум половини громадян, то це може вилитися в масові протести в регіонах, які, зрештою, перекинуться й на столицю нашої держави», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ. За його словами, відповідальність же за розвиток подальших подій «нестиме влада, яка не хоче рахуватися з думкою народу».

Фракція Партії регіонів також вимагає «прозорого ухвалення рішення з питання референдуму щодо НАТО на засіданні Кабінету Міністрів». «Ми проти кулуарності, як це було зроблено при підписанні листа про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО Президентом, прем`єр-міністром і спікером», - сказано в заяві.