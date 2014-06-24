Пропозицію «Свободи» відкрити партійні списки корисна для виборів - експерт

Про це заявив Gazeta.Ua голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

За словами експерта, практика закритих виборчих списків сприяла маніпуляцій при проведенні виборів і негативно відбивалася на роботі парламенту.

«Пропорційної системи з закритими партійними списками, яка використовувалася до 2012 року, була найгіршою з усіх можливих. Часткове повернення мажоритарної системи перетворило вибори в війну компроматів, а подальшу роботу багатьох депутатів-мажоритарників - відверті політичні торги. Тому пропорційна система з відкритими списками - найбільш ефективний варіант для України», - вважає експерт

Нагадаємо, проект Виборчого кодексу України, поданий депутатами «Свободи», надає можливість усім політичним партіям (а не тільки представленим у парламенті) брати участь у формуванні окружних, територіальних і дільничних виборчих комісій. Проект також передбачає зниження прохідного бар'єру для партій з 5% до 3%. Проект був зареєстрований у Верховній Раді 4 червня.

За словами лідера націоналістів Олега Тягнибока, дострокові вибори до парламенту необхідні, оскільки нинішній склад Верховної Ради не відповідає вимогам суспільства.