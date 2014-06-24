Терористи намагалися захопити відділ міліції в Сєвєродонецьку - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий.

За його словами, «23 червня о 12.00 у Сєверодонецьку до приміщення відділу міліції зайшли близько 60 бойовиків, які вимагали від працівників відділу перейти на сторону терористів».

Читайте такожУ Шахтарську Донецької області терористи захопили храм протестантської церкви

«Після відмови невідомі залишили приміщення, і працівники залишились працювати на своєму місці», - зазначив речник РНБО.