На Луганщині терористи захопили відділ Держказначейства

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Володимир Чеповий на прес-конференції.

«Терористи намагаються зірвати мирний план президента України та намагаються зірвати спроби української влади відновити інфраструктуру та соціальні виплати у Донецькій та Луганській областях», - зазначив він.

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«Бойовики захопили відділ Державного казначейства України у місті Ровеньки Луганської області та відділ Державної фельд’єгерської служби у Донецьку», - додав він.

«Таким чином українська сторона повністю виконує мирний план президента України Петра Порошенка, зі іншого боку, з боку терористів та диверсантів йде систематичне порушення цього плану», - зауважив речник РНБО.