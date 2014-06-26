Бойовики на Донбасі взяли в полон помічника Тарути - ЗМІ
18:23, 26 червня 2014Політика
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Терористи захопили помічника донецького губернатора.
REUTERS
Бойовики терористичної організації "Донецька народна республіка" захопили одного з помічників голови Донецької обласної адміністраціїСергія Тарути.
Про це "ОстроВу" повідомили в оточенні донецького губернатора.
"Так, захопили людину, з якою ми працювали", - сказав співрозмовник агентства.
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Раніше про захоплення одного з помічників Тарути заявив Андрій Пургін, який вважає себе "віце-прем'єром" терористичної організації "ДНР".
"За вчорашній день ми захопили одного з помічників Тарути та захопили до десятка офіцерів для обміну заручниками", - заявив він.
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