Бойовики на Донбасі взяли в полон помічника Тарути - ЗМІ

Бойовики терористичної організації "Донецька народна республіка" захопили одного з помічників голови Донецької обласної адміністраціїСергія Тарути.

Про це "ОстроВу" повідомили в оточенні донецького губернатора.

"Так, захопили людину, з якою ми працювали", - сказав співрозмовник агентства.

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Раніше про захоплення одного з помічників Тарути заявив Андрій Пургін, який вважає себе "віце-прем'єром" терористичної організації "ДНР".

"За вчорашній день ми захопили одного з помічників Тарути та захопили до десятка офіцерів для обміну заручниками", - заявив він.