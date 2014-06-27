У сфері вільної торгівлі з ЄС Україна повинна обговорювати з Росією лише технічні питання – експерт



Таку думку в ході круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», висловив голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

«Про що можна поговорити – це про технічні питання, пов`язані з оформленням товарів на митниці, з боротьбою з реекспортом через Україну, з технічними стандартами і регулюванням», - заявив Бураковський.

За його словами, всі ці питання можна вирішити в рамках існуючих механізмів СОТ або СНД, якщо Росія висловить відповідну політичну волю.

Читайте такожРинок ЄС зможе компенсувати Україні втрату ринку Росії - експерт

Експерт підкреслив, що решта питань у сфері євроінтеграції України не потребує узгодження з Росією.

«Я не бачу підстав для тристоронніх переговорів. Те, що ми домовляємося з ЄС – це наші внутрішні справи», - сказав Бураковський.

«Якщо ми кожного разу узгоджуватимемо свої кроки з Росією або ще з кимось, ми ніколи ні до чого не добалакаємося. Тут немає раціонального зерна», - додав він.

Також експерт зазначив, що Росія регулярно порушує існуючі норми, проводячи стовідсоткові перевірки експорту українських товарів.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Росії неодноразово заявляло, що Росія має намір захищати внутрішній ринок від українських товарів у разі введення в дію договору про всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом, і наполягає на проведенні тристоронніх переговорів з питань підписання Угоди про асоціацію України і ЄС, яке планується на 27 червня.