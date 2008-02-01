Гриценко вважає, що Україні пора визначитись з позицією щодо Косово

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує на засіданні Ради національної безпеки і оборони визначити державну позицію щодо можливого проголошення незалежності Косово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав журналістам в Києві.

«Я пропоную, щоб на сьогоднішньому засіданні РНБО, крім запланованих питань, було додатково розглянуто питання щодо запланованого на найближчі тижні проголошення незалежності Косово і формування державної позиції України з цього питання», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він переконаний, що питання порядку денного сьогоднішнього засідання РНБО є дуже важливими, але за розглядом внутрішніх питань не слід забувати питання міжнародної безпеки.

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що Україна не належить до ключових світових гравців, але держава, яка обґрунтовано претендує на роль регіонального лідера, повинна чітко визначити свою позицію з цього питання.

Він висловив переконання, що це питання має бути розглянуто саме в РНБО, оскільки позиція держави в даному випадку не може визначатися лише на підставі пропозицій Міністерства закордонних справ.

«Це питання має міжвідомчий характер, і свою позицію мають викласти Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міноборони, Мінекономіки і, можливо, спецекспортери», - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що це питання дуже актуальне, тому що «відлік пішов на тижні».

«Ми не можемо допустити найгіршого, коли після того, як буде проголошено незалежність Косово, замість чіткого формулювання державної позиції ми почуємо імпровізацію з цих питань, і суперечливі заяви вищого керівництва держави», - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що, незважаючи на спроби ООН, ОБСЄ і НАТО, не вдалося знайти консенсусний, неконфліктний шлях вирішення цього питання. І зараз, додав він, із проголошенням незалежності Косово і створення нової держави з’являється виклик для існуючої системи міждержавних відносин – це виклик ООН, ОБСЄ.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що більшість експертів з цього питання вважають, що не буде позитивних наслідків від проголошення незалежності Косово.

Він переконаний, що наслідки для глобальної безпеки будуть негативними або дуже негативними, оскільки в світі існує більше 100 «гарячих» точок, які претендують на незалежність. Зокрема, він зауважив, що наслідки такого кроку відчують, зокрема, держави, які є важливими для України - РФ, Молдова, Грузія тощо.

Він зазначив, що пропонував розглянути це питання ще в листопаді минулого року, коли був членом РНБО, але тоді через складну політичну ситуацію в країні цього не було зроблено.

А.ГРИЦЕНКО також підкреслив, що за підсумками розгляду цього питання Міноборони і Генштаб ЗСУ мають чітко сформувати директиви до командування миротворчого контингенту України в Косово. За його словами, це необхідно зробити, щоб убезпечити українських вояків від можливого втягування у конфлікт.

Водночас він вважає, що український контингент має продовжити миротворчу місію в краї в найближчій перспективі.